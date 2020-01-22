Парламент Армении полностью принял проект Закона “О ворах в законе”

Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло проект Закона “О ворах в законе”, о группах и лицах, представляющих уголовную субкультуру. Как передает Арменпресс, предложенный правительством РА пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РА” и О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РА был принят 73 голосами “за”, “20” против" и 15 воздержавшимися.

Фракция “Просвещенная Армения” сделала заявление, что воздержится от голосования по законопроекту.

Проект предусматривает уголовную ответственность за предоставление или получение или сохранение высшего статуса уголовной степени, за создание группировки или руководство группировкой, представляющей уголовную субкультуру, участие или привлечение к группировке, носящей уголовную субкультуру, за обращение к участнику группировки, представляющей уголовную субкультуру, или к лицу, имеющему высший статус уголовного чина, за получение материальной или нематериальной выгоды или иного преимущества посредством использования их незаконного влияния.

Создание или руководство группой, представляющей уголовную субкультуру, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без такового.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное

1) лицом, содержащимся в Уголовно-исполнительном учреждении

2) с использованием должностного положения

3) служащим в Вооруженных силах или других войсках

4) с привлечением несовершеннолетнего

5) лицом, имеющим высший статус уголовного чина

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового.

Группировкой - носителем уголовной субкультуры считается объединение лиц, наделенных уголовным чином и межличностными иерархическими отношениями, которые действуют согласно установленным и признанным ими правилам поведения, которые не соответствуют установленным государством общеобязательным правилам поведения или правомерным формам их реализации, и целью которого является совершение преступления или потворство совершению преступления или привлечение других лиц к совершению преступного деяния, либо применение насилия, угрозы или иных форм насилия, разрешение споров (проблем), связанных с общественными или частными вопросами, путем принуждения или иных незаконных действий, или получение незаконной выгоды или иного преимущества.

Имеющим высший статус уголовной степени считается лицо, которое согласно правилам поведения, установленным и признанным преступной субкультурой, считается авторитетом и дает указания для осуществления целей, преследуемых группировкой, носящей криминальную субкультуру, а также организует собрания группы, носящей уголовную субкультуру, либо участвует в них, либо организует или осуществляет сбор денежных средств (в том числе посредством азартных игр), либо распоряжается незаконной выгодой, полученной посредством группировки, носящей уголовную субкультуру, либо совершает иные действия, направленные на осуществление целей, преследуемых группировкой, носящей уголовную субкультуру.