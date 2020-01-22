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В Армении есть труднопроходимые автодороги

В Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08:00 часов 22-го января в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Перевал Варденяц открыт для для грузовых автомобилей, на колесах которых имеются цепи противоскольжения.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для всех видов транспорта.

На автодорогах Сюникской области местами гололед.

О Ларсе

Арменпресс передает, что согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.




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БелТА

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