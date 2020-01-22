Армен Саркисян в Давосе встретился с исполнительным директором Инвестиционного фонда Катара

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках стартовавшего в Давосе Всемирного экономического форума встретился с исполнительным директором Инвестиционного фонда Катара Мансуром бин Эбрахимом Аль Махмудом. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Собеседники коснулись результативных визитов президента Саркисяна в Государство Катар и достигнутых договоренностей, отметив, что открытие посольства Армении в Катаре, отмена визового режима, а также наличие прямого воздушного сообщения создают хорошие предпосылки для активизации деловых контактов между двумя странами. Они обсудили вероятные направления сотрудничества и возможности реализации инвестиционных программ, в частности, посчитав перспективными сферы здравоохранения, науки, образования и технологий, безопасности пищевых продуктов, туризма и ряд других сфер.

Государственный инвестиционный фонд Катара осуществляет инвестиционные программы как внутри страны, так и за ее пределами. Основными инвестиционными направлениями являются: недвижимость, ценные бумаги и другие сферы. Объем управляемых им активов оценивается в 335 миллиардов долларов США. Исполнительный директор фонда на встрече с президентом Саркисяном отметил, что их структура заинтересована в развитии экономических связей с Арменией и готова сотрудничать с соответствующими структурами нашей страны.