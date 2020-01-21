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Известен состав нового правительства РФ

Известен состав нового правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, у председателя правительства РФ будет девять заместителей: 

  1. Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства
  2. Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства
  3. Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО
  4. Виктория Абрамченко — вице-премьер
  5. Татьяна Голикова — вице-премьер
  6. Юрий Борисов — вице-премьер
  7. Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
  8. Алексей Оверчук — вице-премьер
  9. Марат Хуснуллин — вице-премьер

Указом Путина упразднено министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Указами президента РФ федеральными министрами назначены:

  1. Сергей Шойгу — министр обороны
  2. Сергей Лавров — министр иностранных дел
  3. Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
  4. Константин Чуйченко — министр юстиции
  5. Владимир Колокольцев — министр внутренних дел
  6. Ольга Любимова — министр культуры
  7. Александр Новак — министр энергетики
  8. Евгений Дитрих — министр транспорта
  9. Денис Мантуров — министр промышленности и торговли
  10. Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
  11. Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии
  12. Михаил Мурашко — министр здравоохранения
  13. Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства
  14. Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ
  15. Сергей Кравцов — министр просвещения
  16. Валерий Фальков — министр науки и высшего образования
  17. Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
  18. Олег Матыцин — министр спорта
  19. Антон Котяков — министр труда и социальной защиты
  20. Антон Силуанов — министр финансов
  21. Максим Решетников — министр экономического развития.



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