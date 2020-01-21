Известен состав нового правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, у председателя правительства РФ будет девять заместителей:

Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО Виктория Абрамченко — вице-премьер Татьяна Голикова — вице-премьер Юрий Борисов — вице-премьер Дмитрий Чернышенко — вице-премьер Алексей Оверчук — вице-премьер Марат Хуснуллин — вице-премьер

Указом Путина упразднено министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Указами президента РФ федеральными министрами назначены: