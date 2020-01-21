Известен состав нового правительства РФ
22:15, 21 Январь, 2020
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, у председателя правительства РФ будет девять заместителей:
- Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства
- Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО
- Виктория Абрамченко — вице-премьер
- Татьяна Голикова — вице-премьер
- Юрий Борисов — вице-премьер
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
- Алексей Оверчук — вице-премьер
- Марат Хуснуллин — вице-премьер
Указом Путина упразднено министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Указами президента РФ федеральными министрами назначены:
- Сергей Шойгу — министр обороны
- Сергей Лавров — министр иностранных дел
- Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
- Константин Чуйченко — министр юстиции
- Владимир Колокольцев — министр внутренних дел
- Ольга Любимова — министр культуры
- Александр Новак — министр энергетики
- Евгений Дитрих — министр транспорта
- Денис Мантуров — министр промышленности и торговли
- Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии
- Михаил Мурашко — министр здравоохранения
- Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства
- Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ
- Сергей Кравцов — министр просвещения
- Валерий Фальков — министр науки и высшего образования
- Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
- Олег Матыцин — министр спорта
- Антон Котяков — министр труда и социальной защиты
- Антон Силуанов — министр финансов
- Максим Решетников — министр экономического развития.