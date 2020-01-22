Армения и Китай имеют большой потенциал для сотрудничества в области кибербезопасности

В рамках межгосударственных соглашений граждане Армении имеют возможность продолжить обучение в разных странах. Есть большая заинтересованность армянской молодежи других стран в высшем образовании в Китае. В некоторых случаях зафиксировано высокое участие абитуриентов. Эксперт по кибербезопасности, кандидат политологических наук Анаит Парзян и ее муж получили возможность получить стипендию и продолжить свое образование в Китае.

«Я работала в Армении, в Ереване, была заведующей отделом по связям с общественностью Государственного лингвистического университета им. Брюсова. Получилось так, что мой муж получил стипендию для продолжения обучения в Китае. Однажды он удивил меня, сказав, что через 10 дней мы должны переехать в Китай. Это был 2012 год. В то время у нас были маленькие дети, нас ждал очень сложный процесс, но я подумала, что это будет интересное время для семьи, и самое главное, мы будем вместе. Мы переехали в Китай », - сказала Анаит Парзян.

Прожив некоторое время в Китае, Анаит решила воспользоваться возможностью, чтобы продолжить свое образование в Китае. Подает заявку и вновь получает стипендию. Она начала учиться в престижном китайском университете Нанкина, который также входит в рейтинг университетов мира. Как отмечает Анаит, перед тем, как перейти к базовому образованию, надо было выучить китайский язык и сдать экзамен. Лишь после этого будет разрешено обучение на профессиональных курсах аспирантуры. Преподаватели в аспирантуре свободно владели английским языком, общение со студентами на иностранном языке не было проблемой, однако китайский был обязательным.

«Для меня это была отличная возможность получить как профессиональный опыт, так и образование. Должна сказать, что я восхищена китайской системой образования, высококвалифицированным преподавательским составом, современным списком предметов, отличными условиями, в университете было много новых технологий, и была огромная библиотека, в которой были доступны последние книги и журналы. У студентов были карточки, которыми можно было скачать любой платный журнал в мире », - сказала Анаит Парзян.

Как и в любой чужой стране, и в этом случае семья Анаит сначала испытывала трудности. Прежде всего, языковая проблема - многие местные жители не владеют иностранными языками. Кроме того, привычки и подходы были другими.

«Для нас было непривычно даже делать покупки в магазинах. Например незнание языка, а затем, например, яйца у них продают по весу, сливочного масла еще семь лет назад в обычных магазинах не было. Конечно, сначала было сложно. В наш первый Новый год в Китае нам было немного грустно, потому что мы были далеко от нашей родины и родственников, как будто мы были одни. Потом все изменилось. У нас есть как армянские, так и китайские друзья. Сейчас ситуация иная, ни один армянин не чувствует одиночества, потому что армянская община организованна, новоприбывшим очень быстро помогают, дают наставления, советы по оформлению документов, еде. Даже по медицинским вопросам обращаются друг к другу», - сказала Анаит.

Семья пробыла в Китае пять лет. Они не только изучали китайский язык, развивали профессиональные навыки, но и активно участвовали в работе армянской общины. Анаит была членом исполнительного органа. Тем временем стала издаваться газета «ЧайнаХай», главным редактором которой была Анаит. В газете освещались проблемы армянской общины Китая и ее достижения педставлялись общественные мероприятия. Бюллетень был двуязычным - армянским и английским. Это был единственный армяноязычный журнал в далекой Азии. Анаит была награждена медалью Акопа Мегапарта Министерства Диаспоры РА и Венецианской Конгрегации Мхитаристов за ее вклад в укрепление и развитие исследований армянской диаспоры в качестве главного редактора армянской газеты «ЧайнаХай». Анаит считает, что если есть желание, организационные навыки, то вы можете принять меры для сохранения собственной культуры, особенно если страна предоставляет такую возможность.

«Мы, совместными усилиями, провели ряд мероприятий, в том числе, посвященные 100-летию Геноцида армян. У нас также было много китайских гостей, которые восхищались армянской культурой. Они любят армянскую музыку, кухню, вина. В разных случаях мы организовывали дегустации армянских блюд и всегда получали положительные отзывы от китайских друзей. Они заинтересованы в нашем христианском наследии », - сказала Анаит Парзян.

По ее словам, Китай был для них очень интересен. Ее исследования показали, что эти две нации очень похожи. Они также очень ценят семью, воспринимая ее в качестве ячейки сообщества. Они очень внимательные, нежные, дружелюбные, гостеприимные и терпеливые.

«Когда я однажды заболела, помню, как мои китайские соседи регулярно навещали меня, заботились обо мне, приносили подарки. Это внимание было очень обнадеживающим. Позвольте мне сказать вам, что у меня все еще есть очень хорошие китайские друзья, с которыми я до сих пор общаюсь. Я верю, что развитие армяно-китайских отношений и углубление дружеских отношений, безусловно, окажут положительное влияние на лучшее понимание двух народов », - сказала Анаит Парзян.

Во время учебы в Китае Анаит получила кандидатскую степень в области международных отношений. Исследовала особенности стратегии кибербезопасности Китая. По словам Анаит, в этой сфере есть большой потенциал для сотрудничества. Китай входит в число ведущих стран в области технологий, кибербезопасности.

«Семь лет назад, когда мы ездили в Китай, я была поражена их умными городами и тем насколько технологии были популярны в различных сферах. Я хотела бы подчеркнуть, что китайская общество готово к этим разработкам и применению технологий. Например, у нас есть много программ, которые являются электронными, есть сервисы, которые оцифрованы, но публика еще не использует их. Тем временем китайские бабушки передают кешбэк-вложения друг другу. Они склонны к технологиям. Там маленьких детей обучают технологиям и кибербезопасности. Мультфильмы и социальные объявления предоставляют важную информацию людям. Так что, есть большой потенциал для сотрудничества в этом направлении. Было бы желательно активизировать сотрудничество, поставить его на институциональный уровень », - сказала она.

Анаит и ее семья находятся в Армении уже два года, но продолжают поддерживать связь со своими китайскими коллегами. Полученный там опыт и навыки нетолько применяются в Армении, но и передаются новому поколению. ЕС и правительство Армении осуществили проект, в рамках которого Анаит Парзян была экспертом в правительстве Армении, участвовала в разработке стратегии кибербезопасности РА, разработала и реализовала информационную компанию по кибербезопасности для детей, подростков, их родителей и учителей. Несколько раз, в сотрудничестве с Советом по политическим и стратегическим исследованиям Китая и Евразии, они организовывали бесплатные школы для анализа внешней политики Китая с участием студентов, журналистов, молодых ученых. Анаит Парзян гордится тем, что ее научные исследования во многих других университетах представляют интерес. Она часто читает публичные лекции и представляет свои исследования в таких всемирно известных университетах, как Университет Фуданьский, Нанкинский университет, Университет Кембридж и другие.

Анна Гзирян