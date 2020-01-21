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ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Комитет проведет встречу в среду, 22 января, в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба", - отмечается в релизе.




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БелТА

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