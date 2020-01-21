Президент РФ наградил сотрудников МЧС Армении

Указом президента РФ Владимира Путина ректор ГНКО “Государственная академия кризисного управления” МЧС Армении, генерал-майор Спасательной службы Гамлет Матевосян награжден дипломом “За активное участие в дело укрепления военно-политической интеграции ОДКБ”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, другим указом президента РФ начальник первого отдела международного сотрудничества Управления разработки политики по чрезвычайным ситуациям и международного сотрудничества МЧС Армении Агван Саркисян награжден медалью “За укрепление коллективной безопасности”.

21 января медаль и диплом сотрудникам министерства торжественно вручил министр ЧС Армении Феликс Цолакян.