Суд в отношении адвоката Хачатурова применил судебную санкцию: заседание отложено

Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других бывших чиновников вновь отложено.

Как сообщает Арменпресс, заседание отложено из-за отсутствия защитников Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.

Защитники не явились на заседание, заранее уведомив об этом судью Анну Данибекян. Они отметили, что 9 января правопреемником потерпевшего были озвучены угрозы в адрес защитников, а суд должным образом не отреагировал на подобный инцидент. По этой причине сторона защиты считает, что в указанной ситуации они лишены возможности полноценной реализации своих обязанностей, поэтому не явятся на судебное заседание 21 января.

Суд обратился к поведению защитника бывшего генерального секретаря ОДКБ Хачатурова Миграна Погосяна, который не явился на предыдущее судебное заседание по той же причине.

“Процессуальная обязанность защитника - являться на судебные заседания и осуществлять защиту интересов защитников. Недовольство защитника действиями суда или участников судебного процесса не может оправдывать невыполнение им этой обязанности. Следовательно, суд считает, что г-н Погосян не выполнил свои обязанности без какого-либо правомерного на то основания и препятствовал нормальному ходу судебного заседания. На этом основании суд, констатируя, что Погосян злостно не выполняет свои процессуальные обязанности, решил применить к нему судебную санкцию в виде выговора”, - сказала Данибекян.

Следующее судебное заседание состоится 4 февраля в 13:00.