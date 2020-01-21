Парламент Армении принял в первом чтении законопроект об изменении штрафа за проезд с одним госномер

Национальное собрание РА приняло в первом чтении законопроект О внесении дополнений и изменений в Кодекс РА “Об административных правонарушениях”, предложенный депутатом фракции “Мой шаг” Геворгом Папояном. Как передает Арменпресс, проектом предлагается проявить дифференцированный подход к случаям, когда транспортные средства, имеющие два номерных знака, ездят без обоих номерных знаков и к случаям, когда отсутствует один из номерных знаков.

Согласно действующему закону размер штрафа составляет 200,000 тысяч драмов. Геворг Папоян предлагает установить штраф в размере 20 тысяч драмов за проезд с одним номером и вычитывать две бальные единицы.

Законопроект был принят 99 голосами “за”, 21 “против” и 1 воздержавшимся.