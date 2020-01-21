Трамп счел успешными три года своей работы на посту президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что за первые три года его пребывания у власти ситуация в стране значительно улучшилась, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Это было ровно три года назад, 20 января 2017 года: я был приведён к присяге", - написал Трамп в своём твиттере.

Он подчеркнул, что за последние три года "уровень безработицы среди афроамериканцев достиг самой низкой отметки за всю историю страны", а также отметил снижение уровня безработицы и успехи в борьбе против нищеты в США.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. На них Трамп намерен попытаться добиться переизбрания.