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Трамп счел успешными три года своей работы на посту президента США

Трамп счел успешными три года своей работы на посту президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что за первые три года его пребывания у власти ситуация в стране значительно улучшилась, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Это было ровно три года назад, 20 января 2017 года: я был приведён к присяге", - написал Трамп в своём твиттере.

Он подчеркнул, что за последние три года "уровень безработицы среди афроамериканцев достиг самой низкой отметки за всю историю страны", а также отметил снижение уровня безработицы и успехи в борьбе против нищеты в США.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. На них Трамп намерен попытаться добиться переизбрания.

 

 




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БелТА

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