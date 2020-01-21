Европейские индексы - 20-01-20

МОСКВА, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.17% и составил 13548.94 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.36% и составил 6078.54 пункта, британский FTSE снизился на 0.30% и составил 7651.44 пункта, а российский RTSI вырос на 0.54% и составил 1646.60 пункта.