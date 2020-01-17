Тело Кутояна обнаружила его жена: на месте происшествия работают судмедэксперты

Тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна обнаружила его жена. В настоящее время на месте происшествия работают судмедэксперты. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил начальник Главного управления Службы уголовных расследований СК Армении Артур Меликян.

В ответ на вопрос журналистов о том, есть ли какие-либо версии того, при каких обстоятельствах Кутоян получил огнестрельное ранение, Меликян сказал, что в настоящее время проводится расследование с целью выяснения обстоятельств его смерти.

«На месте происшествия ведется расследование, чтобы ответить на ваши вопросы. Когда мы прибыли в квартиру, на месте были жена и отец Кутояна. По предварительным данным, по тому, что сказали оперативники, тело обнаружила жена. В рамках следствия на месте происшествия работают судмедэксперты, и после их заключения мы узнаем, сколько огнестрельных ранений он получил», - сказал Меликян.

Он отметил, что к следствию подключены генетики, криминалисты, а также расшифровываются записи камер видеонаблюдения. «Когда мы закончим, представим вам детали», - заключил Меликян.

Фото: Татев Дурян

17 января в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване было обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением. По поручению председателя СК РА Айка Григоряна на место происшествия выехали заместитель председателя СК РА, начальник главного управления по расследованию особо важных дел СК РА Артур Меликян, заместитель начальника главного управления по расследованию особо важных дел В. Месропян.

Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. В 2011 г. указом президента Армении он был назначен помощником президента Армении. С 2011 по 2014 гг. Георгий Кутоян занимал должность председателя Комиссии по мониторингу реализации Антикоррупционной стратегии при Совете по борьбе с коррупцией. В 2016 – 2018 гг. он был директором Службы национальной безопасности.