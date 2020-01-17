Мужчина приютил осиротевшую обезьянку, и теперь они лучшие друзья – видео

Эту крошечную обезьянку зовут Кертис, и ей всего 8 месяцев. Мужчина по имени Джей Кеннеди стал новым "папой" малышки, когда ей было всего несколько месяцев, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. По его словам, сначала он даже не думал создавать на YouTube блог о жизни с обезьяной, но Кертис часто стал хватать его телефон, поэтому мужчина начал снимать видео для себя. Джею кадры показались забавными, и он решил опубликовать их в Сеть и посмотреть, что из этого выйдет. В результате за 9 месяцев на его канал подписался миллион человек, а просмотры достигли отметки в 66 миллионов.