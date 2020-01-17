Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

Тысячи девушек отправили заявку, чтобы стать возлюбленной японского миллиардера Маэдзавы

Тысячи девушек отправили заявку, чтобы стать возлюбленной японского миллиардера Маэдзавы

Более 20 тысяч женщин отправили заявку, чтобы пройти жесткий отбор и стать возлюбленной японского миллиардера Юсаку Маэдзавы. Победительница отправится вместе с бизнесменом в полет вокруг Луны. Как сообщает AsiaOne, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Данные о числе участниц конкурса привел стриминговый сервис AbemaTV, который будет транслировать телешоу. По словам Маэдзавы, ему захотелось найти себе единственную для серьезных отношений.

О старте кастинга стало известно в начале января. В телешоу под названием Full Moon Lovers смогут поучаствовать девушки в возрасте от 20 лет. Планируется, что в эфире миллиардер проведет несколько свиданий с претендентками. Потенциальную партнершу он выберет в марте 2020 года.

44-летний Маэдзава — модельер и основатель онлайн-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в два миллиарда долларов. Он станет первым космическим туристом, который отправится к орбите Луны. Полет организует SpaceX, компания американского бизнесмена Илона Маска. В сентябре 2019 года японский миллиардер продал контрольный пакет акций своей компании и оставил пост генерального директора.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации