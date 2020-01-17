Тысячи девушек отправили заявку, чтобы стать возлюбленной японского миллиардера Маэдзавы

Более 20 тысяч женщин отправили заявку, чтобы пройти жесткий отбор и стать возлюбленной японского миллиардера Юсаку Маэдзавы. Победительница отправится вместе с бизнесменом в полет вокруг Луны. Как сообщает AsiaOne, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Данные о числе участниц конкурса привел стриминговый сервис AbemaTV, который будет транслировать телешоу. По словам Маэдзавы, ему захотелось найти себе единственную для серьезных отношений.

О старте кастинга стало известно в начале января. В телешоу под названием Full Moon Lovers смогут поучаствовать девушки в возрасте от 20 лет. Планируется, что в эфире миллиардер проведет несколько свиданий с претендентками. Потенциальную партнершу он выберет в марте 2020 года.

44-летний Маэдзава — модельер и основатель онлайн-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в два миллиарда долларов. Он станет первым космическим туристом, который отправится к орбите Луны. Полет организует SpaceX, компания американского бизнесмена Илона Маска. В сентябре 2019 года японский миллиардер продал контрольный пакет акций своей компании и оставил пост генерального директора.