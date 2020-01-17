СМИ Азербайджана исказили содержание резолюции Совета Европы: реакция Европейского офиса “Ай Дата”

Азербайджанские СМИ распространили очередную дезинформацию, на этот раз исказили содержание “Доклада по реализации общей безопасности и обороны” Европейского парламента. Ответственный по коммуникациям и общественным связям Европейского офиса “Ай Дата” АРФД Арут Ширинян в беседе с Арменпресс обратился к этой теме.

- Г-н Ширинян, какие акценты были сделаны в докладе Европарламента, и была ли в нем речь о Карабахе, как отмечают некоторые азербайджанские сайты в своих публикациях?

- То, что якобы в докладе содержится термин “оккупация Нагорного Карабаха”, не соответствует действительности. Это утверждение является ложным. Статья азербайджанского сайта об этом распространяет дезинформацию, это государственная пропаганда Азербайджана. Действительность такова: Европейский парламент проголосовал и принял три различных доклада: “Ежегодный доклад по реализации общей политики внешней политики и безопасности”, “Доклад по реализации общей безопасности и обороны” и “Общий доклад по правам человек”. Ни в одном из них, включая и первый, на который ссылаются азербайджанские СМИ, ничего не указывается об Арцахе и он не представляется ”оккупированной территорией”. На самом деле в докладах об Арцахе вообще нет ни одного слова, первый доклад, наряду с другими вопросами, обобщает конфликты, существующие в странах Восточного партнерства. Несмотря на то, что первый доклад отмечает, что принцип территориальной целостности стран Восточного партнерства является основополагающим принципом для Европейского Союза, следует подчеркнуть, что в преамбуле доклада содержится ссылка на другую резолюцию, а именно - на резолюцию, принятую 15 ноября 2017 году, содержащую предложения по Восточному партнерству. Резолюция в контексте урегулирования карабахского конфликта упоминает право на самоопределение как одно из трех основополагающих принципов Минской группы ОБСЕ и выражает полную поддержку Минской группе ОБСЕ. Такая же ссылка имеется и во втором докладе (“Доклад по реализации общей безопасности и обороны”). Азербайджанские СМИ явно скрывают это.

- На ваш взгляд, кому были адресованы содержащиеся в резолюции послания?

- Очевидно, что одна из этих резолюций подтверждает видение Европарламента о том, что “все текущие конфликты в странах Восточного партнерства должны быть урегулированы в соответствии с международными нормами и принципами”. Это означает, что в процессе урегулирования карабахского конфликта действительны основополагающие принципы Минской группы ОБСЕ и основные принципы ОБСЕ 1975 года. Заключительный акт Хельсинки, включающий также и право народа Арцаха на самоопределение.

- Каким, на Ваш взгляд, может быть работа ЕС в деле мирного урегулирования конфликта?

- Как Вы знаете, ЕС не является посредником между сторонами конфликта. Кроме того, ЕС периодически выражает свою поддержку Минской группе ОБСЕ, сопредседательству и основополагающим принципам Хельсинкского заключительного акта. Карабахский конфликт -проблема безопасности и прав человека. А значит, одной из целей офиса “Ай Дата” Европы является информирование Европы о существующей в Азербайджане ненависти и государственной политике арменофобии. С этой целью в марте 2019 года Европейский офис “Ай Дата” АРФД организовал в Европейском парламенте конференцию, посвященную арменофобии. Это был впервые, чтобы эта тема была главной темой обсуждения в Европейском парламенте.

Одним из основных выводов конференции было то, что погромы армян в Баку, Сумгаите, Кировабаде и Марага стали трагическими последствиями арменофобии, насаждаемой в Азербайджане. К сожалению, власти Азербайджана продолжают распространять антиармянское настроение, которое является проявлением ксенофобии и в обществе, и оно должно быть осуждено ЕС. ЕС может внести свой вклад в процесс мирного решения конфликта и таким образом.

Мы уверены, что Арцах не может быть частью Азербайджана, поскольку это представляет угрозу для народа Арцаха. И сейчас настало время, чтобы международное сообщество уважало решение Арцаха быть независимым.

Поскольку я упомянул о погромах армян в Баку, скажу также, что очень скоро в Европейском парламенте мы собираемся организовать конференцию на эту тему.