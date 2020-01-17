Нагдалян прокомментировала заявление Мамедъярова о встрече глав МИД Армении и Азербайджана

Министерство иностранных дел Республики Армения продолжает применять практику одновременной публикации заявления о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись заявления министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что главы МИД Азербайджана и Армении до конца января проведут еще одну встречу.

“МИД Армении информирует о каждой встрече в принятом порядке, после согласования всех подробностей посредством сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы продолжаем применять эту практику публикации заявления о встрече”, - отметила Нагдалян.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ настаивают на проведении подобной встречи, он отметил, что место и время встречи пока не уточнены. Эльмар Мамедъяров добавил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион в первом квартале этого года.