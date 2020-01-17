Случаи смерти в уголовно-исполнительных учреждениях не анализируются должным образом: Арман Татоян

В уголовно-исполнительных учреждениях случаи смерти не анализируются должным образом, особенно самоубийства. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 17 января сказал омбудсмен Армении Арман Татоян, коснувшись случаев смерти заключенных в УИУ.

Защитник прав человека подчеркнул, что все случаи смерти прискорбны, особенно в Уголовно-исполнительном учреждении, где государство имеет обязательство по гарантированию жизни человека.

“В каждом случае мы инициировали производство. Есть один важнейший системный вопрос. Я столько об этом говорю, но, к сожалению, проблема продолжает оставаться актуальной. Случаи смерти, самоубийства или болезни не подвергаются надлежащему анализу, особенно случаи самоубийства. Рассмотрение вопросов ограничивается индивидуальным уровнем. Между тем, необходимо проводить детальные исследования, анализировать причины, выявить условия, принять меры по системной профилактике. А у нас, к сожалению, все идет на индивидуальном уровне. Поэтому эффективные меры по предотвращению продолжают оставаться на недостаточном уровне”, - подчеркнул Татоян.

По словам омбудсмена, их структура чтобы способствовать предотвращению этих случаев продолжает работать в этом направлении, насколько позволяют их полномочия.

Касаясь случаев смерти заключенных и осужденных в УИУ, Татоян сказал, что они сразу же требуют разъяснений от Министерства юстиции и следственных органов.

“На данный момент у нас нет ответов, но, конечно, мы также продолжим исследования, чтобы продолжить эти предотвращающие работы”, - заключил Татоян.