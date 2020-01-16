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Глава МИД считает необходимым продолжить процесс мирного урегулирования конфликта НК

Глава МИД считает необходимым продолжить процесс мирного урегулирования конфликта НК

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает необходимым продолжить нормальный процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом 16 января в беседе с журналистами, коснувшись сроков проведения следующей встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Нормальный переговорный процесс должен быть продолжен, необходимо всегда быть в процессе и работать. В этой логике, когда мы договоримся обо всех деталях встречи, мы объявим об этом», - сказал Мнацаканян.

Последняя встреча между министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым состоялась 4 декабря 2019 года в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ в Братиславе при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.




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