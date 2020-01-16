Глава МИД считает необходимым продолжить процесс мирного урегулирования конфликта НК

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает необходимым продолжить нормальный процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом 16 января в беседе с журналистами, коснувшись сроков проведения следующей встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«Нормальный переговорный процесс должен быть продолжен, необходимо всегда быть в процессе и работать. В этой логике, когда мы договоримся обо всех деталях встречи, мы объявим об этом», - сказал Мнацаканян.

Последняя встреча между министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым состоялась 4 декабря 2019 года в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ в Братиславе при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.