Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает сотрудничество с Россией очень эффективным. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян заявил об этом в беседе с журналистами 16 января, коснувшись вопроса о том, может ли смена правительства РФ повлиять на отношения с Арменией.

«Армяно-российские отношения имеют прочную основу и богатую повестку дня. В этой насыщенной повестке дня и во всех наших форматах наша работа очень продуктивна и очень активна, и мы работаем так, как работали раньше», - сказал Мнацаканян.