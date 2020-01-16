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Зограб Мнацаканян считает сотрудничество с Россией очень эффективным

Зограб Мнацаканян считает сотрудничество с Россией очень эффективным

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает сотрудничество с Россией очень эффективным. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян заявил об этом в беседе с журналистами 16 января, коснувшись вопроса о том, может ли смена правительства РФ повлиять на отношения с Арменией.

«Армяно-российские отношения имеют прочную основу и богатую повестку дня. В этой насыщенной повестке дня и во всех наших форматах наша работа очень продуктивна и очень активна, и мы работаем так, как работали раньше», - сказал Мнацаканян.




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