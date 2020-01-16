Зограб Мнацаканян считает преждевременным говорить о встрече Пашинян – Алиев

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает преждевременным говорить о следующей встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с журналистами 16 января.

“Переговорный процесс продолжается, мы никогда не избегали переговоров, наоборот, мы очень активно вовлечены в переговорный процесс. На уровне министров было достаточно много встреч, премьер-министр провел официальную встречу в марте, были и неофициальные встречи. Мы посредством сопредседателей заявляем о встрече одновременно. Пока рано говорить о встрече Пашинян – Алиев. Мы продолжаем работать на уровне министров иностранных дел”, - сказал Мнацаканян.

Последняя встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась в Братиславе 4 декабря 2019 года, в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ.

Встреча Пашинян – Алиев, состоявшаяся 29 марта 2019 г. в Вене была первой под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого были три неофициальные встречи. Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели краткую беседу в Душанбе, в ходе которой была достигнута договоренность о снижении напряженности на границе и предотвращении инцидентов. После этой встречи глав двух государств по сей день между сторонами действует “оперативная связь”. Еще одна неофициальная встреча Пашиняна и Алиева состоялась в декабре в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи глав государств СНГ. В ходе встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся 22 января 2019 г. в Давосе, длившейся полтора часа стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и дальнейших обсуждениях.