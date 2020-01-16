Рустам Бадасян с послом США обсудил реформы в антикоррупционной сфере и в Полиции

Министр юстиции Рустам Бадасян сегодня принял делегацию, возглавляемую чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Армении Лин Трейси. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр выразил благодарность послу за эффективное содействие, оказанное в прошлом году и за сотрудничество, и выразил уверенность, что взаимодействие в 2020 году продолжит развиваться.

Рустам Бадасян в беседе с коллегами из США коснулся антикоррупционных процессов и реформ в Полиции, обсудил возможности сотрудничества в этой сфере.

Посол высоко оценила эту возможность встречи с министром Бадасяном и большего информирования о реформах правительства Армении. Она подчеркнула, что правительство США радо возможности оказать содействие Армении, помогать продвигать широкомасштабные реформы в Полиции и формировать новые антикоррупционные учреждения.