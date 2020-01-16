Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

Рустам Бадасян с послом США обсудил реформы в антикоррупционной сфере и в Полиции

Рустам Бадасян с послом США обсудил реформы в антикоррупционной сфере и в Полиции

Министр юстиции Рустам Бадасян сегодня принял делегацию, возглавляемую чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Армении Лин Трейси. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр выразил благодарность послу за эффективное содействие, оказанное в прошлом году и за сотрудничество, и выразил уверенность, что взаимодействие в 2020 году продолжит развиваться.

Рустам Бадасян в беседе с коллегами из США коснулся антикоррупционных процессов и реформ в Полиции, обсудил возможности сотрудничества в этой сфере.

Посол высоко оценила эту возможность встречи с министром Бадасяном и большего  информирования о реформах правительства Армении. Она подчеркнула, что правительство США радо возможности оказать содействие Армении, помогать продвигать широкомасштабные реформы в Полиции и формировать новые антикоррупционные учреждения.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации