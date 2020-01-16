В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы осведомлены и следим за происходящим. Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан. Президент Дональд Трамп многократно заявлял, что он хочет лучших отношений между правительствами".

При этом Ортагус подчеркнула, что все "зависит от лидеров России", выразив надежду, что они учтут требования США о "переменах во внешней политике".