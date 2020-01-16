Экономический совет “Тавазун” намерен открыть представительство в Ереване

В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с исполнительным директором эмиратского экономического совета “Тавазун” Тареком Абдул Рахимом Аль-Хосаном. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Экономический совет “Тавазун” был основан в 1992 году в Абу-Даби и его деятельность в основном направлена на современные технологические и инновационные решения Военно-промышленной сферы.

Президент Саркисян и исполнительный директор “Тавазун” продолжили начатые на своих предыдущих встречах обсуждения вокруг сфер, представляющих интерес для сотрудничества, и договоренностей, достигнутых в ходе визита делегации Совета в Армению.

Исполнительный директор Совета отметил, что они ожидают практического, быстрого, долгосрочного и эффективного сотрудничества и намерены в ближайшее время открыть представительство Совета в Ереване.

Собеседники коснулись также и возможностей сотрудничества в области новейших технологий, стартапов, в образовательной, в научно-исследовательской, в частности, реализации совместных программ в рамках президентской инициативы ATOM (Advanced Tomorrow”).