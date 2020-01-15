Манвел Григорян освобожден под подписку о невыезде

Мера пресечения в отношении экс-депутата НС Армении Манвела Григоряна изменена. Как сообщает Арменпресс, решением суда он был освобожден под подписку о невыезде.

15 января в 18:00 прокуратура созвала внеочередное судебное заседание, чтобы обсудить целесообразность изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья бывшего депутата НС Манвела Григоряна.

В ходе заседание было отмечено, что состояние здоровья Григоряна тяжелое, и его арест не совместим с состоянием здоровья.

Прокуратура, учитывая заключение медцентра “Наири”, внесла ходатайство об изменении меры пресечения.

14 января Григорян был переведен в реанимационное отделение медицинского центра “Наири”.

14 января по поручению защитника прав человека сотрудники аппарата посетили Манвела Григоряна, который находится в отделении интенсивной терапии и реанимации медицинского центра “Наири”, поговорили с ним и его адвокатами наедине.

Врачи говорят, что состояние его здоровья стабильно тяжелое, Григорян находится под постоянным медицинским наблюдением и получает необходимые лекарства.

Манвел Григорян находится под арестом с января 2018 года, он обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 101 млн драмов, уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд драмов, растрате более 1 млрд драмов из государственных средств и хищении с вымогательством имущества на сумму 37 млн драмов.