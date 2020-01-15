Издание Gulf News включило Армению в список лучших туристических направлений
18:28, 15 Январь, 2020
Известное англоязычные издание Gulf News Объединенных Арабских Эмиратов представило лучшие туристические направления 2020 года. Как сообщает Арменпресс, Армения также включена в этот список.
Тираж издания превышает 100 000 экземпляров. Автор статьи представляет маршруты путешествий на отдельных фотографиях. На фотографиях об Армении представлены Севан и Цахкадзор.
Пакистан, Австрия, Италия также включены в качестве лучших туристических направлений.
Австрия
Италия
Пакистан
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