Издание Gulf News включило Армению в список лучших туристических направлений

Известное англоязычные издание Gulf News Объединенных Арабских Эмиратов представило лучшие туристические направления 2020 года. Как сообщает Арменпресс, Армения также включена в этот список.

Тираж издания превышает 100 000 экземпляров. Автор статьи представляет маршруты путешествий на отдельных фотографиях. На фотографиях об Армении представлены Севан и Цахкадзор.

Пакистан, Австрия, Италия также включены в качестве лучших туристических направлений.

Австрия

Италия

Пакистан