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Победы Карена Григоряна

Победы Карена Григоряна

Гроссмейстеры и Тигран Арутюнян успешно выступают в Открытом турнире в Севилье.

Как передает Арменпресс, в 5-м туре проходящего в испанской Севилье турнира Карен Григорян, набрав 5 возможных очков, находится в числе лидеров.  Тигран Арутюнян - 8-й, он набрал 4,5 очка.

В турнире принимают участие 300 шахматистов.  Он состоит из 9 туров.




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