Победы Карена Григоряна
Гроссмейстеры и Тигран Арутюнян успешно выступают в Открытом турнире в Севилье.
Как передает Арменпресс, в 5-м туре проходящего в испанской Севилье турнира Карен Григорян, набрав 5 возможных очков, находится в числе лидеров. Тигран Арутюнян - 8-й, он набрал 4,5 очка.
В турнире принимают участие 300 шахматистов. Он состоит из 9 туров.
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