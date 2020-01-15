Победы Карена Григоряна

Гроссмейстеры и Тигран Арутюнян успешно выступают в Открытом турнире в Севилье.

Как передает Арменпресс, в 5-м туре проходящего в испанской Севилье турнира Карен Григорян, набрав 5 возможных очков, находится в числе лидеров. Тигран Арутюнян - 8-й, он набрал 4,5 очка.

В турнире принимают участие 300 шахматистов. Он состоит из 9 туров.