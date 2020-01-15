Байден: США должны добиться от Ирана возврата к соблюдению ядерной сделки

США следует совместно с союзниками заставить Иран вернуться к облюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Об этом заявил во вторник в ходе первых в нынешнем году общенациональных теледебатов претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии бвыший вице-президент США Джозеф Байден. Трансляцию из Университета Дрейка в Де Мойне (штат Айова) ведет телекомпания CNN.

"Будущий президент США обязан будет стремиться заручиться поддержкой со стороны союзников, восстановить наши альянсы и заставить Иран вернуться к выполнению соглашения", - заявил он.

По словам Байдена, в результате проводимой администрацией Трампа политики США "утратили позиции" на Ближнем Востоке и "лишились поддержки союзников".