Министерство по ЧС Армении сообщает, что 14-го января по положению на 20:30 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар труднопроходимы для всех видов транспортных средств.

На автодорогах Сюникского марза, на участке Сараван-"Зангер" наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.