Объем иностранных инвестиций за 9 месяцев вырос на $ 268 млн, прямые инвестиции сократились

Объем иностранных инвестиций в Армении за 9 месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на $ 268 млн, однако за тот же период объем прямых иностранных инвестиций сократился на $ 60 млн.

Как передает Арменпресс, министр экономики Армении Тигран Хачатрян сообщил, что в 2020 году ожидается лучший показатель.

“По итогам 9 месяцев приток иностранных инвестиций составил на $ 268 млн больше, чем за 2018 год. Это хорошо, то есть у нас в разрезе 9 месяцев больше денежных потоков, пришедших в Армению, чем вышедших из нее. Однако есть и другой показатель - показатель валового накопления в основных средствах. Уже третий год мы будем иметь в валовом внутреннем результате показатель в 16%, который включает инвестиции и государства, и частного сектора в основные средства”, - сказал Хачатрян.

Правительство установило программную цель не менее 25% по отношению к ВВП. Министр отметил, что в ближайшее время должны быть сделаны две вещи: во-первых, нужно увеличить государственные инвестиции. По его мнению, с улучшением качества инфраструктур, создаются и более благоприятные условия для ведения эффективного бизнеса, что, в свою очередь, способствует росту частных инвестиций.

Министр также сообщил, что число прямых иностранных инвестиций в разрезе 9 месяцев было меньше на 60 млн долларов, а затем пояснил, чем отличаются прямые иностранные инвестиции от иностранных инвестиций. Если иностранные инвестиции приходят через те организации, в которых доля иностранных инвестиций составляет 10% и более, то этот поток квалифицируется как прямые иностранные инвестиции, иначе рассматривается как иностранная инвестиция”, - сказал он.

Министр подчеркнул, что показатель 2019 года пока не тот, которого они добиваются, но они уверены, что 2020 год существенно отличится от 2019. “То есть 2019 год будет примерно таким же как и 2018 и 2017, но 2020 год по инвестиционному показателю будет лучше”, - заключил министр.