Показатель ВВП на душу населения в Армении прогнозируется около 4650 долларов

По прогнозам Министерства экономики Армении, валовой внутренний продукт на душу населения по данным на 2019 год составит $ 4650.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян, коснувшись последнего поста в Facebook премьер-министра Никола Пашиняна относительно ВВП.

“Сравнения без комментариев: и Армения, и Грузия, и Азербайджан на сегодняшний день входят в число стран, которые, вероятно, подведут итоги 2019 года на 4600 - 4700 долларов по показателям ВВП на душу населения. Мы считаем, что в Армении это будет около 4650 долларов”, - сказал Хачатрян и добавил, что Комитет статистики публикует четкие цифры.

Министр не захотел комментировать различные отклики соседних стран на эту тему, только отметил, что для каждой, наверное, важно, чтобы она была первой.

“В данном случае есть определенные методологические вопросы статистики, однако это вопрос, который я бы оставил, чтобы его пояснили специалисты Статистического комитета. Есть определенные нюансы, которые обусловлены принципами международных организаций, предлагающих методологию”, - отметил министр.

Ранее премьер-министр Пашинян сообщил, что Республика Армения в 2019 году по результатам ВВП на душу населения опередила Грузию, а в 2020 году опередит и Азербайджан, став лидером на Южном Кавказе.