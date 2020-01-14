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В Неаполе произошло столкновение поездов метро

В Неаполе произошло столкновение поездов метро

Столкновение нескольких поездов произошло во вторник утром в метрополитене итальянского Неаполя, в больницы доставлены 13 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает местное издание Il Mattino, в инциденте приняли участие три состава, один из которых был без пассажиров. Столкновение произошло в северной части города на наземном участке путей.

Как сообщает городская транспортная компания, остановлено движение поездов на одной из трех, "жёлтой" ветке местного метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции. Всего в больницы попали 13 человек, включая машинистов составов.

По предварительным данным, причиной столкновения стала человеческая ошибка.

 

 

 




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