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Министр иностранных дел Армении провел телефонную беседу с министром иностранных дел Иордании

Министр иностранных дел Армении провел телефонную беседу с министром иностранных дел Иордании

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади. Как сообщили Арменпресс в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, телефонный разговор состоялся в дополнение к состоявшейся в Ереване встрече глав МИД двух стран.

Министры иностранных дел коснулись вопросов двусторонней повестки и продолжительности диалога на высоком уровне, подчеркнув в этой связи важность активизации взаимных визитов и контактов на высоком уровне.

В ходе телефонного разговора министры ИД Армении и Иордании обменялись мнениями по ряду региональных вопросов. В связи с последними развитиями в ближневосточном регионе стороны подчеркнули необходимость разрядки ситуации мирными средствами.




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БелТА

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