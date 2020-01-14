В Пакистане число жертв ливней и снегопадов увеличилось до 40 человек

По меньшей мере 41 человек погиб в результате обильных снегопадов и проливных дождей в ряде провинций Пакистана и подконтрольной ему части Кашмира. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на официальных лиц.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

По сообщению телеканала, за последние сутки 22 человека погибли в провинции Белуджистан, трое - в Пенджабе и еще один человек в Синде. Также сообщается, что 15 человек стали жертвами снегопадов и ливней в регионе Азад Кашмир ("Свободный Кашмир") - территории, которую контролирует Пакистан.

Отмечается, что в семи округах провинции Белуджистан, сильно пострадавших от снегопадов и дождей, было объявлено чрезвычайное положение.