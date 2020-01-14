Погромы армян в Баку глазами очевидцев. Свидетельства государственных и военных деятелей СССР

Прошло ровно 30 лет с погромов армян в Баку. В начале января 1990 года в столице советского Азербайджана проходили митинги, которые сопровождались призывами «смерть армянам», «слава Сумгаитским героям», «слава Баку без армян» и пропагандой ненависти против веками живущих в этом городе армян. После митингов, организованных оппозиционным движением «Национальный фронт Азербайджана», азербайджанцы, имея на руках карты с адресами квартир армян, группами нападали на представителей армянской общины убивая и пытая их, не принимая во внимание возраст и пол жертв.

Про бесчеловечные деяния, насилие, зверства и убийства свидетельствуют отправленный указом Председателя Верховного совета СССР Михаилом Горбачевым в Баку Председатель Совета Союза ВС СССР Евгений Примаков и министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин, а также находившийся на месте командующий 106-й воздушно-десантной дивизией вооруженных сил СССР генерал-майор Александр Лебедь, который также был свидетелем массовых убийств армян.

На закрытом заседании 3-й сессии 12-го созыва Верховного Совета СССР обсуждалась ситуация в Азербайджане и Армении. Речь Бакатина демонстрирует организованность погромов армян:

«...Массовые погромы начались 13 и 14 января. Они возникли неожиданно, но были очень хорошо организованы. Заранее были розданы адреса армян [азербайджанской толпе]. 5- тысячная толпа азербайджанцев была направлена по адресам для убийства и грабежа армянского населения города. В этой ситуации трудно было что-либо предпринять,, особенно если учесть, что действия внутренних войск всячески блокировались тем, что бандиты прикрывались женщинами и детьми как живым щитом ».

Во время того же закрытого заседания, речь Е. Примакова также раскрыла сущность варварских деяний против армян в Баку:

«Мы были свидетелями, - признался он, - как при создавшейся ситуации, когда начавшиеся дикие антиармянские погромы привели к многочисленным человеческим жертвам, в считанные дни десятки тысяч армян лишились крова, были депортированы из республики ».

Однако будучи хорошо осведомленными о погромах армян в Баку, во время их активного периода, с 13 по 19 января, когда армян убивали и насиловали средь бела дня, руководство СССР не торопилось вмешиваться, хотя в Баку находились войска МВД СССР и было достаточное количество подразделений, которые могли бы быстро навести порядок . М. Горбачев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Баку только 19-го января , когда власть в городе почти перешла в руки к радикалам.

Армянские погромы в 1990 году не были первыми в своем роде и являются очередным доказательством того, что безнаказанность порождает новые преступления. В столице сегодняшнего Азербайджана первые массовые и организованные погромы армян были осуществлены 115 лет назад, в 1905 году, тогда жертвами стали сотни армян, были разгромлены дома и заводы, принадлежащие армянам. Резня продолжилась в сентябре-ноябре месяцах в 1918 года, когда от рук погромщиков погибло более чем 20 тысяч армян.

Погромы начала и конца 20-го века имеют одинаковый почерк — людей убивали только за то, что они были армянами. Генерал-майор Александр Лебедь в своей книге «За державу обидно» писал: «Ловили и смертным боем били армян, заодно евреев, осетин, грузин и всех, кто в той или иной степени был на армян похож. Били, что называется, по лицу, а не по паспорту. Громили и грабили квартиры и магазины, всевозможные мелкие лавки, принадлежащие армянам ». То же самое происходило и во время погромов 1918 году. Подполковник Паракен, начальник штаба турецкой армии группы «Восток» в своем отчете генерал-лейтенанту Фон Зеектиину выразил обеспокоенность погромами армян. Подполковник Паракен пишет: «Большая часть зверств происходила в домах. Поэтому на улицах было относительно мало тел. В основном они [тела] были уложены по углам, так что часто мы могли узнать о них по запаху. В одном месте я увидел уложенные друг на друга 7 тел, в том числе несколько детей... Почти все тела были покрыты синяками, которые появились от ударов прикладами ружей и порезов. Из подвалов несло трупным запахом... При других свидетелях один немец мне рассказал, что адъютант Нури паши с ним вошел в один из домов, где лежало тринадцать убитых грузин. Когда он обратил внимание на то, что это грузины, то есть лица, находящиеся под покровительством немцев, то адъютант Нури паши пожал плечами и сказал: “Их просто приняли за армян”» .

Мало что изменилось и во время январских погромов. Людей убивали за то, что они были армянами или за то, что они были похожи на армян.

Армянофобия и расизм в Азербайджане присутствуют до сих пор, спустя 30 лет беженцы из Баку все равно не могу посетить родной город, где веками проживала армянская община. Азербайджан не пропускает на свою территорию людей с армянскими фамилиями, вне зависимости от гражданства. Любое действие против армян становится героизмом. Доказательством этому является героизация Рамиля Сафарова, который в 2004 году, во время учений НАТО в Венгрии, убил топором спящего армянского военнослужащего Гургена Маргаряна. В 2016 году, после нападения на Арцах и обстрелов мирных жителей, в селе Талыш были обнаружены тела трех пожилых людей, которых подвергли пыткам, а над их телами надругались. Тела армянских военнослужащих также были подвергнуты издевательствам. У некоторых военнослужащих были отрезаны части тела. Один из подобных «героев» был лично награжден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Данные преступления, также как и погромы армян в Баку, несомненно должны быть осуждены мировой общественностью, но в первую очередь глаза должна открыть общественность самого Азербайджана.

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