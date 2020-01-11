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Армен Саркисян провел встречу с мэром Еревана

Армен Саркисян провел встречу с мэром Еревана

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с мэром Еревана Айком Марутяном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

Президент и мэр затронули текущие и перспективные программы развития Еревана. Айк Марутян проинформировал о проводимых в столице работах и представил запланированные программы, которые можно будет реализовать также  за счет привлечения инвестиций.

Президент Армении выразил готовность максимально поддерживать программы развития Еревана.

 




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