Армен Саркисян провел встречу с мэром Еревана
15:05, 11 Январь, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с мэром Еревана Айком Марутяном.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
Президент и мэр затронули текущие и перспективные программы развития Еревана. Айк Марутян проинформировал о проводимых в столице работах и представил запланированные программы, которые можно будет реализовать также за счет привлечения инвестиций.
Президент Армении выразил готовность максимально поддерживать программы развития Еревана.