Издание «The New York Times»  включило в список рекоммендаций книгу о Геноциде армян

Издание «The New York Times» включило роман «THE GIMMICKS» Криса МакКормика в список 11 рекоммендуемых на этой неделе книг. Действие в романе происходит в Армении, упоминается также Геноцид армян.

Как сообщает Арменпресс, в аннотации к книге отмечается, что действие в романе МакКормика начинается примерно через 60 лет после Геноцида армян - в начале 1970-х годов, в Кировакане. Повествуется о двух двоюродных братьях в Советской Армении. Они любили друг друга как родные братья. Один из них, Рубен Петросян, многообещающий игрок в нарды, интересовался политикой, в то время как привлекательный молодой человек Аво Григорян постепенно становится профессиональным борцом в Соединенных Штатах.

Рубен Петросян интересуется изучением истории своих предков. Рубен опечален историей Геноцида армян 1915 года, преступления, которое все еще отвергают потомки преступников, и он мечтает о мести. Когда его двоюродный брат-сирота приезжает жить с его семьей, жизнь Рубена меняется. Но их пути разделяются, когда Рубен исчезает. Потом судьба воссоединяет двоюродных братьев, когда Рубен тайно связывается с Аво, убеждая его оставить свою любимую Мину, присоединяясь к его работе - заставить Турцию признать Геноцид армян. Это выбор, который кардинально меняет их жизнь.

Крис МакКормик - уроженец Калифорнии, но его мать переехала в США из Армении. Крис в настоящее время является доцентом Университета Миннесоты.