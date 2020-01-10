Торговля между Ираном и Арменией выросла после вступления в силу соглашения с ЕАЭС

Соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом оказало значительное влияние на торговые отношения между Ираном и Арменией. Как сообщает Арменпресс», об этом в интервью IRNA сказал глава торговой палаты Иран-Армения Эрвик Яриджанян.

«Обе стороны применяют снижение тарифов в соответствии с соглашением, и никаких проблем в этом отношении не возникло», - сказал Яриджанян.

По его словам, объем торговли между Ираном и Арменией значительно изменился с момента начала соглашения. Яриджанян отметил, что сейчас иранская продукция дешевле аналогичной турецкой, что дает Ирану конкурентное преимущество на армянском рынке.

Он отметил, что Иран импортирует из Армении в основном красное мясо, а Армения импортирует полимерное сырье, оборудование, промышленный газ и кожгалантерею из Ирана. По словам Яриджаняна, торговцы еще не привыкли к идее о преференциальной торговле. Он выразил надежду, что с расширением сделки больше иранских торговцев будет вовлечено в армянский рынок.

Ранее издание Tehran Times сообщило, что, хотя Соединенные Штаты возобновили санкции против Ирана, направленные на политическую и экономическую изоляцию ИРИ, это не повлияло на отношения с Ираном и его соседями, особенно в экономическом секторе. Армения является одной из тех стран, которая поддерживает и расширяет свои экономические отношения независимо от санкций.

СМИ напомнили, что, как ранее сообщал иранский торговый атташе в Ереване Мохсен Рахими, объем торговли между Ираном и Арменией в 2018 году достиг рекордных 364 миллионов долларов.