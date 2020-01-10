В двух аэропортах Армении в декабре 2019 года в сравнении с прошлым годом пассажиропоток вырос на 6%

В декабре 2019 года пассажиропоток в двух аэропортах Армении составил 238,066 человек, превысив показатель того же месяца 2018 года на 6%. Об этом Арменпресс сообщили в ЗАО “Международные аэропорты Армения”.

В декабре 2019 г. по сравнению с тем же периодом 2018 г. в “Звартноце” пассажиропоток увеличился на 6%. В декабре 2018 г. услугами международного аэропорта “Звартноц” воспользовались 213,953 пассажира, показатель декабря 2019 года составил 226,786 пассажиров.

В декабре 2019 года пассажиропоток в Гюмрийском аэропорту “Ширак” составил 11,280 человек. По сравнению с 10,535 пассажиропотоком за тот же месяц 2018 года рост составил 7,1%.

Число пассажиров в декабре 2018 года

“Звартноц” - 213,953 “Ширак” – 10, 535 Всего: 224,488

Число пассажиров в декабре 2019 года

“Звартноц” - 226,784 “Ширак” – 11, 280 Всего: 238,066

Разница в процентных отношениях

“Звартноц” – 6% “Ширак” – 7,1% Всего: 6%

Пассажиропоток двух аэропортов Армении в 2019 году составил 3,169,144 человек, что на 10,9% превышает показатель 2018 года.

В аэропортах “Звартноц” и “Ширак” в январе - декабре 2019 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 13,7% выросли также и взлет-посадки.