Турецкие моряки пропали без вести после столкновения их лодки с российским танкером

Турецкая рыболовецкая лодка столкнулась с танкером под российским флагом в районе пролива Босфор, в результате чего три человека пропали без вести, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

По его данным, инцидент произошел в 06:35 по местному времени 10 января близ стамбульского района Сарыер.

Отмечается, что после столкновения лодка затонула. Трех из шести человек, находившихся на борту этого судна, удалось спасти. Еще три человека пока считаются пропавшими без вести,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Информации о том, что стало причиной столкновения, пока нет. Спасатели продолжают поисковые работы.