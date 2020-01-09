Уточняются причины сотрясений в торговом центре Dalma Garden Mall

Вечером 9 января в торговом центре Dalma Garden Mall в Ереване началась паника: в одной части второго этажа здания были потрясения, и посетители были эвакуированы. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь МЧС Эдмон Заргарян сообщил, что причиной было не землетрясение.

Представитель Спасательной службы МЧС Тигран Гидачян заявил журналистам, что сразу было уточнено, что не только в Армении, но и в регионе в целом не было землетрясений. «Но потрясения не прекращались довольно долго. По соображениям безопасности сотрудники и посетители центра были эвакуированы. В настоящее время сотрудники Службы сейсмической защиты устанавливают измерительные приборы для проверки. В настоящее время потрясений больше нет», - сказал Тигран Гидачян, добавив, что они, возможно, были вызваны тяжелыми инженерными работами, проводимыми поблизости.

Тем не менее, в здании проводятся изучения с помощью специальной аппаратуры, чтобы убедиться в отсутствии связанной с конструкциями опасности.