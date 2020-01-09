Служба сейсмической защиты МЧС Армении официально заявляет, что нет оснований распространять информацию о сильном землетрясении в Ереване. Об этом сообщили Арменпресс в управлении информации и по связям с общественностью министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«Уважаемые граждане, в интернете муссируются слухи о том, что в Республике Армения, в частности, в Ереване, ожидается сильное землетрясение. Служба сейсмической защиты министерства по чрезвычайным ситуациям официально заявляет, что нет оснований для распространения такой информации, так как текущая сейсмическая ситуация в республике контролируется службой, поэтому нет причин для паники.

Просим следить только за официальными сообщениями», - говорится в сообщении.

Вечером 9 января в торговом центре Dalma Garden Mall в Ереване началась паника. В одной части второго этажа здания были сотрясения, и посетители были эвакуированы. МЧС сообщает, что причиной было не землетрясение.

Представитель Спасательной службы МЧС Тигран Гидачян заявил журналистам, что сразу было уточнено, что не только в Армении, но и в регионе в целом не было землетрясений. «Но сотрясения не прекращались довольно долго. По соображениям безопасности сотрудники и посетители центра были эвакуированы. В настоящее время сотрудники Службы сейсмической защиты устанавливают измерительные приборы для проверки. В настоящее время сотрясений больше нет», - сказал Тигран Гидачян, добавив, что они, возможно, были вызваны тяжелыми инженерными работами, проводимыми поблизости.

Тем не менее, в здании проводятся изучения с помощью специальной аппаратуры, чтобы убедиться в отсутствии связанной с конструкциями опасности.