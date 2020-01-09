Новый командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Эсмаил Каани заявил, что продолжит курс, начатый генералом Касемом Сулеймани. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал IRIB.

"Мы продолжим движение по этому светлому пути со всей мощью", - заявил Каани, выразив благодарность за то, что его выбрали новым командующим "Кудс".

"Даст Бог, эта атака дополнит ключевое решение иракского парламента и волю народов региона, и (поможет) изгнать США и глобальное высокомерие из региона", - заявил Каани.