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Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты

Twitter протестирует функцию ограничения ответов на твиты

Сервис микроблогов Twitter Inc. в начале текущего года протестирует новые функции, которые позволят пользователям контролировать, кто отвечает на их твиты, говорится в сообщении компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности при участии в беседе в Twitter, предоставив им больше контроля над разговорами, которые они начинают. В начале 2020 года мы будем экспериментировать с различными вариантами того, кто может отвечать на твиты", - говорится в Twitter компании.

В ноябре Twitter объявил, что позволит пользователям скрывать ответы к своим публикациям в целях безопасности и удобства общения.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

 

 




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