Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Как передает Арменпресс, об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, отвечая на вопрос ТАСС о реакции Тегерана на выступление президента США Дональда Трампа.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны - мы также не будем предпринимать таких действий", - подчеркнул он.

Маджид Тахт-Раванчи направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН третье с момента обострения кризиса на Ближнем Востоке письмо. В обращении исламская республика информирует о проведенной атаке и подтверждает, что "не ищет эскалации конфликта".