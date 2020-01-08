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Премьер-министр Армении направил телеграммы соболезнования президентам Украины и Ирана 

Премьер-министр Армении направил телеграммы соболезнования президентам Украины и Ирана 

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграммы соболезнования президенту Украины Володимиру Зеленскому и президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с авиакатастрофой, произошедшей под Тегераном. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании президенту Украины говорится:

Уважаемый господин Зеленский,

С глубокой скорбью узнал весть о крушении принадлежащего компании “Международные авиалинии Украины” самолета под Тегераном.

От имени армянского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших. В это трудное время мы рядом с дружественным народом Украины”.

В послании президенту Ирана говорится:

Ваше превосходительство,

Со скорбью узнал о произошедшей 8 января трагической авиакатастрофе под Тегераном, ставшей причиной гибели десятков людей. От имени армянского народа выражаю самые глубокие соболезнования Вам, семьям погибших и дружественному народу Ирана”.




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