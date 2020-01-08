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Киев убрал из сообщения о крушении в Иране слова об исключении теракта

Киев убрал из сообщения о крушении в Иране слова об исключении теракта

Посольство Украины в Иране исправило сообщение о крушении самолета под Тегераном, убрав из него информацию об исключении версии теракта.

Ранее в среду посольство опубликовало сообщение, в котором говорилось, что Boeing 737-800 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", по предварительным данным, разбился под Тегераном из-за аварии двигателя, причин говорить о теракте нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер", - говорится в исправленном сообщении на сайтепосольства.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев.

 

 




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БелТА

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