Министры ИД Армении и Ирана обсудили ситуацию в ближневосточном регионе

5 января по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Ирана ЗограбомМнацаканяном и ДжавадомЗарифом.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

Министры иностранных дел обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сложившуюся за последние дни в результате человеческих жертв в Багдаде. ЗограбМнацаканян от имени правительства Армении выразил соболезнования правительству Ирана и народу в связи с кончиной высокопоставленного иранского военного чиновника. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность предотвращения дальнейшей напряженности и разрядки ситуации мирными средствами.

Глава МИД Армении подчеркнул готовность Армении продолжать тесное сотрудничество со всеми своими партнерами в направлении региональной стабильности и безопасности.