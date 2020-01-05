Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

Министры ИД Армении и Ирана обсудили ситуацию в ближневосточном регионе

Министры ИД Армении и Ирана обсудили ситуацию в ближневосточном регионе

5 января  по инициативе иранской  стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Ирана ЗограбомМнацаканяном и ДжавадомЗарифом.

Об этом   Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

Министры иностранных дел обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сложившуюся за последние дни в результате человеческих жертв в Багдаде. ЗограбМнацаканян от имени правительства Армении выразил соболезнования правительству Ирана и народу в связи с кончиной высокопоставленного иранского военного чиновника. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность предотвращения дальнейшей напряженности и разрядки  ситуации мирными средствами.

Глава МИД Армении подчеркнул готовность Армении продолжать тесное сотрудничество со всеми своими партнерами в направлении  региональной стабильности и безопасности.

 

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации