Эксперт: Трамп фактически объявил войну Ирану убийством Сулеймани

Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, проведя операцию по убийству главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касема Сулеймани, считает бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" Роберт Малли.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА-Новости, шиитское ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" объявило о гибели пяти своих членов и "двух гостей" при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за удар взяли США, Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного военного.

Согласно сообщению ТАСС, 3 января в результате ракетного удара США был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани. Около международного аэропорта Багдада, в окрестностях которого расположены американские военные базы, прогремели мощные взрывы.

Позднее в СМИ появились сообщения о том, что в результате ракетного удара, нанесенного США, погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани. Удар был нанесен по распоряжению американского президента Дональда Трампа.

Иранский президент Хасан Роухани пообещал, что "Иран и другие страны региона отомстят Америке".