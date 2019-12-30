Мы - армия, которая с каждым днем становится все боеспособней: новогоднее обращение Давида Тонояна

Министр обороны Армении Давид Тоноян направил поздравительное послание по случаю Нового года. «Арменпресс» представляет послание Тонояна полностью.

“Дорогие сослуживцы Армянской армии!

Уходящий 2019 год для армянской армии ознаменовался рядом важных достижений, начиная с оснащения новейшими видами оружия, заканчивая внедрением новой системы достойного питания для военнослужащих победившей армии.

Достижения можно долго перечислять. Но для меня, как для министра обороны Республики Армения, самым большим достижением является изменение, фиксируемое в восприятии всех нас, в плане идеологии организации защиты Родины и убежденности в вопросе обязательства по особому государственному отношению к защитнику Отечества.

История человечества давно уже доказала, что армия, которая в основе своей формуле по обеспечению безопасности страны определяет задачу окопной защиты, изначально обречена на поражение. Следовательно, мы нуждались в переосмыслении наших восприятий в поисках ответов на очень важные вопросы: “Что нужно делать?”, “Как делать?” и “Чем делать?”.

От этих ответов зависели и наши дальнейшие действия. Чему мы будем учить военнослужащих-срочников современной армянской армии - свободно овладевать основными принципами окопной обороны или готовить бойца к возможности в любой момент блестяще выполнять боевое задание на территории противника?

Каким должен быть офицер современной армянской армии, всего лишь лейтенантом, майором или полковником, владеющим тонкостями военного дела, или получившим высококлассное образование, физически закаленным, обладающим способностями руководить, который вместе со своим подразделением готов к решению любой проблемы?

Каким должно быть вооружение нашей армии - техникой, целью которой является только эффективная оборона или сверхсовременные и разнообразные средства, способные поставить противника на колени именно на его территории?

Какими должны быть продукты питания, экипировка военнослужащих армии, поставивших перед собой такие задачи, как должны решаться их социальные проблемы и т. д. На первый взгляд, это вопросы, кажущиеся бесконечными, ответы на которые, тем не менее, нужно было найти, чтобы двигаться вперед. И признаем с гордостью, что мы все вместе, от рядового, охраняющего боевые позиции на передовой, до прошедшего блестящий боевой путь и сейчас без остатка отдавшегося военной службе генерала, смогли сделать самое главное – изменить восприятие, решить многие задачи, кажущиеся неразрешимыми и сделать большой шаг на пути к армии нового качества.

Армянская армия отныне обеспечивает мир не только окопной защитой. Мы - армия, которая с каждым днем становится более боеспособной, мощной и более непредсказуемой для противника. Мы - армия, вооружение которой становится все более разнообразным, более современным и более смертоносным. Мы - армия, воины которой получают блестящее образование, которые постоянно находятся под опекой государства, и которые прекрасно осознают, что они в нашей стране осуществляют самую важную миссию.

Самое важное достижение 2019 года в этом плане более чем очевидно. Мы находимся на правильном пути закрепления уже одержанной победы, а в случае необходимости чрезвычайно болезненным для противника образом.

Дорогие друзья - сослуживцы,

Хочу еще раз признать и осознать, что в вечной борьбе меча и щита, в какой-то момент меч победит. Это непререкаемая истина. Давайте будем инициативными. И быть инициативными не только на границе или только в борьбе с противником, но и в нашей повседневной деятельности. Пассивность, постоянное ожидание приказов, просто выполнение работы или выполнение в стандартной форме должны стать принципиально недопустимыми. В этом случае более чем уместно вспомнить наш девиз: “Делать больше, чем...”. Предлагаю в этом году руководствоваться этой логикой, делая чуть больше, чем...

Поздравляю всех Вас с праздниками, и пусть 2020 год ознаменуется неприступными границами и стабильной системой безопасности, станет годом счастья, тепла, достижений.

С теплыми пожеланиями и уверенностью в совместных успехах, Давид Тоноян”.