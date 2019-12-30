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Никол Пашинян в воинской части Ноемберяна проверяет питание солдат

Никол Пашинян в воинской части Ноемберяна проверяет питание солдат

Никол Пашинян в воинской части Ноемберяна проверяет новый порядок организации питания солдат. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“Здесь со вчерашнего дня введен новый порядок питания”, - сказал премьер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил воинскую часть в сопровождении своей супруги Анны Акопян, министра обороны Давида Тонояна, министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна и губернатора Тавушской области Айка Чобаняна.

В 40 воинских частях ВС Армении и Армии обороны Арцаха уже действует новый порядок организации питания.




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БелТА

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